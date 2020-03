O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Cabo Frio

É muito triste, mas é verdade. Os servidores da Saúde de Cabo Frio estão reclamando de não ter recebido os salários de fevereiro. Como pode uma coisa dessa se precisamos deles. Infelizmente, o governo de Adriano Moreno é um dos piores de todos os tempos.

Arraial do Cabo

Medidas duras com uma dura realidade. O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, tomou medidas duras para combater o coronavírus e empedir que vírus mais temido no mundo atualmente ataque os cabistas. Proibição de entrada de ônibus, vans e praias, foram algumas delas em Arraial do Cabo.

Araruama

O vice-prefeito Marcelo Amaral anda afinado com o ex-prefeito André Mônica. Além dos 4 vereadores de oposição, André Mônica quer contar Amaral no seu “time”. Marcelo Amaral está rompido com a prefeita Lívia de Chiquinho a algum tempo.

Iguaba Grande

O grupo do prefeito Vantoil Martins continua festejando a saída do secretário de Meio Ambiente de Iguaba Marco Antonio. Para alguns componentes do governo foi melhor que aconteceu para o governo.

São Pedro da Aldeia

O grupo de vereadores denominado de “grupão do Brunão” vai participar de uma reunião marcada para esta quarta-feira (19), na churrascaria do Ediel. Na ocasião a vereadora, Leni de Carlindo deve assinar a ficha do novo partido.

Búzios

O vereador Miguel Pereira esteve com o prefeito André Granado na última quinta-feira. Segundo informações, a conversa foi muito boa. Quem o vereador deixando o gabinete do prefeito disse que era só sorriso.