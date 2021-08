O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 18

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande, Luciano Silva, Marcelo Durão e Junior Bombeiro, juntamente com o secretário de Planejamento, Eron Bezerra, receberam o presidente da câmara de São Pedro da Aldeia, Denilson Guimarães, na câmara nesta quarta-feira (18). Segundo o vereador Luciano o encontro serviu para estreitar os laços entre as câmaras do dois municípios. O presidente Denilson enalteceu o encontro, dizendo ter sido bastante produtivo.

Araruama

O tema mais comentado nas rodas de bate-papo em Araruama é a tal enquete do “primeiro ministro”, Chiquinho da Educação. As apostas são muitas pela cidade. Uns apostam que o Chiquinho não vai apoiar ninguém e outros apostam que Júlio César Coutinho tem chance de ter a bênção do homem. E agora?

São Pedro da Aldeia

Aos gritos de “bota a cara, prefeito”, os servidores de São Pedro da Aldeia protestaram, nesta quarta-feira, em frente a prefeitura, contra a suspensão do pagamento, em dinheiro, do auxilio transporte e exigiram que o prefeito Fábio do Pastel receba o grupo. Os servidores disseram que o governo recebe empresários para conversar, mas se recusa a dialogar com os servidores. As manifestações contra a medida, para impedir a suspensão da Viação São Pedro na cidade prosseguem amanhã, com passeata e, na sexta-feira com uma carreata. A prefeitura, em nota, classificou de “legítimo” o direito de manifestação dos servidores.

Búzios

O vereador de Búzios, Gugu de Nair, quer proibir os fogos de artifício sonoros no município. Projeto de Lei de autoria dele será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De acordo com o projeto, fica proibido o transporte, armazenamento, a comercialização e o manuseio de artefatos explosivos pirotécnicos sonoros, além da queima e soltura em locais públicos e privados. O objetivo do projeto, segundo Gugu, È garantir o bem-estar de pessoas doentes, idosos, autistas, crianças e animais. O projeto ainda não tem data para ser votado em plenário.

Cabo Frio

Os vereadores da base aliada do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, derrubaram, por nove votos, o requerimento do vereador Roberto de Jesus, que pedia informações sobre os transformadores de energia elétrica do Hospital de Tamoios. O vereador, no documento, fazia uma série de perguntas para esclarecer os motivos do fechamento da unidade que tem limitado o atendimento a UPA de Tamoios e colocando em risco a vida da população do distrito. Jesus classificou de “brincadeira” a derrubada do requerimento e disse “causar espanto viver num município onde o governo promove eventos de cavalo, corrida de bicicleta, mas mantém um hospital fechado em meio a pandemia”.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, anunciou, investimentos de mais R$ 40 milhões em obras de saneamento nos distritos, através de uma parceria público-privada com a PROLAGOS, totalizando R$ 114 milhões. Há cerca de 20 dias, a concessionária anunciou R$ 73 milhões em obras de saneamento para o município, com isso, Magno espera reduzir de cinco para quatro anos o prazo para sanear os distritos. A previsão é que a obra seja iniciada pela Prolagos já no próximo ano. A expectativa é atender 12 mil moradores. O governo pretende também minimizar o impacto do Canal da Avenida da Liberdade, na Praia dos Anjos.