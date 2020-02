O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Iguaba Grande

Manifestantes vão parar a RJ-106, na altura do Posto Tigrão em Iguaba Grande, no sábado de Carnaval. Eles querem chamar a atenção da sociedade para a poluição da Lagoa de Araruama. Vai ficar tudo parado.

São Pedro da Aldeia

Os que estiverem rumando para Cabo Frio e Arraial do Cabo no sábado de Carnaval. Os motoristas que estiverem rumando para Cabo Frio e Arraial do Cabo no sábado vão ter muita dificuldade. No sábado, manifestantes estão prometendo fechar a RJ-140, na altura da Praia do Centro, em São Pedro da Aldeia. O protesto contra a poluição da Lagoa de Araruama.

Búzios

Os fofoqueiros de plantão da Praça Santos Dumont, em Búzios, estão falando que o vereador Dida Gabarito ficou muito triste com a decisão de seu amigo Vitor de Cem Braças. Vitor se lançou pré candidato a vereador e promete atacar os cabos eleitorais de Dida. E agora?

Araruama

Depois do Carnaval a Câmara de Araruama vai virar um “caldeirão”. Isso é o que rola nos corredores da casa do povo. O trio de oposição promete grandes debates após o carnaval. Deixa o bloco passar.

Cabo Frio

O “bloco” do prefeito Adriano Moreno “atravessou” e “desafinou” antes do carnaval com o abandono dos foliões de Cabo Frio. O prefeito que atualmente detém uma forte rejeição por conta da péssima administração, entrou em mais polêmica e desta vez com o povo do carnaval. Era só o que faltava para piorar sua situação política na cidade. A tratativa com o governo não deu samba.

O vereador Galego de Arraial do Cabo vem se notabilizando com suas aparições nas ruas tapando buracos pela cidade. Dizem que Galego imita um prefeito do país que tem aparecido nas redes sociais varendo ruas e até mesmo em operação tapa buracos. Vale lembrar que o prefeito não é daqui da Região do Lagos.