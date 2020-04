O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 22

Araruama

O decreto da prefeita Lívia de Chiquinho obriga o uso de máscaras para todos saírem às ruas. Na verdade, ninguém pode reclamar porque a prefeitura se encarregou de fazer a entrega gratuita das máscaras à população. Assim fica mais fácil.

Iguaba Grande

Rola na Praça Edila Pinheiro, em Iguaba, que a dupla Pastor Valmir e Sueli, a Dama de Ferro, rachou. Segundo informações, o motivo é a vaidade dos dois. Quando o Pastor manda, Sueli desmanda. Isso vem trazendo prejuízo para a limpeza da cidade. Tem ruas com lixo e sem varrição a alguns dias. Ponto para o vereador Paulo Rito que passou por lá.

Búzios

O Caldeirão político de Búzios tá fervendo de verdade. De um lado governo do Dr. André Granado, do outro a vereadora Gladys. Tentando não sair do foco, o ex-prefeito Alexandre Martins. As cestas básicas que estavam sendo distribuidas acabaram virando o centro da confusão. Os “artistas” principais da novela das cestas são o Guarda Nilton e a vereadora Gladys.

São Pedro da Aldeia

O primeiro ministro Eron Bezerra tem sido visto pela cidade de São Pedro da Aldeia protegido com uma máscara de “papelão”. Isso é o que rola no canhão da fofoca, quase deserto com a pandemia. Aconte que com pneumonia do prefeito, Chumbinho, Eron se aprestou para as ações da prefeitura.

Cabo Frio

A divulgação da da Acia de Cabo Frio sobre um processo em face da China pedindo indenização de R$ 420 bilhões por danos morais chamou a atenção do mundo jurídico. Até a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, entrou em contato a presidente, Patrícia Cardinot. A ação foi assinada pelo advogado Anselmo Ferreira Melo, mas alguns profissionais da área do direito não acreditam que a Acia tenha êxito.

Arraial do Cabo

O encontro do vereador Tom com o ex-prefeito, Andinho teve grande repercussão no meio político cabista. Eles conversaram, mas continuam dizendo que não houve acordo para a eleição de outubro. Então tá…