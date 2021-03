O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 04

Búzios

O sinal de alerta está ligado em Búzios, após um aluno do Instituto Santa Rosa testar positivo para Covid-19. A doença foi detectada após a primeira semana de retorno das aulas presenciais nas escolas particulares. Segundo informações, pais e alunos do Colégio, localizado em Manguinhos, teriam sido comunicados através de um aviso no aplicativo da escola.

São Pedro da Aldeia

A circulação dos ônibus de turismo e de fretamento tem novas regulamentações definidas em São Pedro da Aldeia, de acordo com o Decreto Municipal n° 035. Estão permitidas a entrada, permanência e estadia dos coletivos em estabelecimentos privados, que atuem como estacionamento de veículos. Esses locais devem estar devidamente licenciados e os responsáveis pelos coletivos precisam apresentar a Autorização para Permanência do Veículo, previamente emitida pela Secretaria Adjunta de Turismo.

Iguaba Grande

Os vereadores da câmara de Iguaba Grande querem antecipar a eleição da mesa diretora do 2° biênio da Câmara. Na lista de candidatos figuram os nomes de Marcilei, Balliester, Luciano, Alan Rodrigues e Marcelo Durão. Vai ser muito concorrido o pleito. Haja coração!

Cabo Frio

A entrevista do presidente da Comsercaf, Jeferson Vidal, nesta quarta-feira (3), teve grande repercussão no meio político e principalmente na prefeitura. Tudo porque Vidal disse que querem “salgar seu pirão”. Na prefeitura, a pergunta é quem é o “cozinheiro”. Nós corredores da prefeitura, rola que Jefferson e Aquiles não estão se falando. O babado é forte.

Araruama

A Câmara de Araruama vai reabrir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra a Enel, nos próximos dias. Segundo os vereadores, muitos comerciantes têm ido à casa legislativa para reclamar sobre o fornecimento de energia, com quedas, que vem dando prejuízos, queimando aparelhos eletrônicos. Três vereadores estão na lista para ser presidente da CPI, são eles, Amigo Walmir, Oliveira da Guarda e Magno Decho. A escolha será realizada pelo presidente Júlio Cesar Coutinho.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial lançou campanha incentivando os contribuintes do Imposto de Renda a doarem até 3% do que é devido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A campanha foi lançada na última terça (2), durante evento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos. Participaram do evento: o prefeito Marcelo Magno, o Secretário de Desenvolvimento Social, Wagner Lima, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), instituições ligadas ao setor contábil e Emília Barbosa, do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e representante da Prefeitura de Búzios. A doação deverá ser feita diretamente na declaração de Renda da Pessoa física, no período de entrega do IR, que vai até 30 de abril. A doação não gera prejuízos financeiros ao contribuinte.