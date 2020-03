O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 12

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio se comprometeu com o Ministério Público, através de um Termo de Ajustamento de Conduta, a regularizar o serviço de saúde prestado nas UPAs do Parque Burle e de Tamoios. O governo tem prazo máximo de 60 dias para sanar diversas irregularidades nas unidades, entre elas, a falta de remédios e de equipamentos e de 120 dias para execução de obras de ampliação da estrutura elétrica da UPA do Parque Burle. Em caso de descumprimento do acordo, será cobrada multa no valor de R$ 5 mil Reais por cada dia em que persistirem as irregularidades.

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio Mota, informou, ontem, através de nota numa rede social, que cancelou a licença de operação da PROLAGOS. O secretário revelou que já protocolou no gabinete do Governador Wilson Witzel, pedido para que a Cedae assuma imediatamente o abastecimento de água do município. Marco Antonio destacou, ainda, na nota, que há semanas, vem recebendo reclamações de falta de água em todos os bairros da cidade e frisou que o município não aceitará mais ser tratada com descaso e humilhação. A Prolagos ainda não se pronunciou.

Arraial do Cabo

O Ministério Público do Estado do Rio com apoio da Polícia Civil, cumpriu, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-secretário de Ordem Pública de Arraial do Cabo Marcio Veiga de Oliveira, conhecido como Márcio Galo. Ele foi denunciado por exigir pagamento e vantagem indevida para a realização de evento na cidade. De acordo com a investigação, o então secretário exigiu R$ 2 mil Reais de um empreendedor para conceder o “nada opor” para a realização de um evento na cidade. Diante da negativa em pagar o valor, o secretário afirmou que concederia a autorização com a condição de que a equipe de segurança do evento deveria ser indicada por ele, pelo valor de R$ 2 mil Reais.

São Pedro da Aldeia

O blocão para o pleito eleitoral de outubro está formado. Serão 7 vereadores: Leni de Carlindo, Mislene de André, Claudinha, Ediel do Espeto, Edivaldo do Balneário, Naldinho e Denilson. Todos em um só partido e com compromisso de apoiar Bruno Costa

Araruama

O pré candidato a prefeito de Araruama, Fernando Caroço; foi para as redes sociais indagar sobre as pedras portuguesas polêmica levantada no governo André Mônica. Para contratacar o grupo de André, levantou a polêmica da árvore de Natal montada quando Fernando Caroço era secretário. Dizem que o caldeirão político tá fervendo.

Búzios

O vereador Dida Gabarito anda bravo com o seu ex- assessor, Vitor de Cem Braças. O motivo seria os movimentos promovidos por Vítor que se lançou pré candidato a vereador e levou grande parte do grupo de Dida.