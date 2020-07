O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 16

Iguaba Grande

Os onze vereadores de Iguaba Grande, por unanimidade, aprovaram, na última terça-feira, um crédito adicional proveniente do governo Federal de aproximadamente de R$ 5 milhões. Os mesmos também solicitaram ao prefeito, Vantoil Martins, testagem para toda população Iguabense, tendo em vista o valor.

Cabo Frio

A vereadora Letícia Jotta assumiu a liderança da oposição da Câmara de Cabo Frio, prometendo veemência. A moça também prometeu divulgar todas as ações. Na verdade, os vereadores de Cabo Frio, com raras exceções, estão muito mal avaliados e a eleição de novembro tá chegando.

Araruama

A tal denúncia, tão comentada nos corredores da Câmara de Araruama, se encontra paradinha na sala das comissões. Segundo um vereador, que pediu para não seu nome divulgado, ela está trancada a sete chaves. Que coisa!

Búzios

O vice-prefeito de Búzios, Henrique Gomes, preparou um café nesta quinta-feira (16), para apresentar um vídeo mostrando sua trajetória política. Segundo informações, o idealizador foi seu marqueteiro Robson Mendes. Henrique é pré candidato a prefeito de Búzios.

São Pedro da Aldeia

Surgiu no fim de semana, no canhão da fofoca de São Pedro da Aldeia, que o vice-prefeito, Mauro Lobo, estava arrastando “asas” para Bia de Guga, só que foi apenas fofoca mesmo. Mauro Lobo esteve na terça-feira com prefeito, Cláudio Chumbinho, feliz e muito sorridente dando provas de que está no grupo.

Arraial do Cabo

O momento pré eleitoral em Arraial do Cabo tem sido de muitas confusões. A Fake News tem imperado na cidade. Por último, segundo a turma da Praça do Guarani, surgiu uma pesquisa Fake News que foi parar na justiça. Os advogados do pré candidato a prefeito Marcelo Magno deram entrada em uma ação em face do também pré Tom Porto. Segundo informações dos advogados, o Instituto citado não teria efetuado tal pesquisa. Deu ruim!