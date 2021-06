O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 17

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel quer contratar empréstimo de 30 milhões de reais para comprar máquinas e imóveis. O pedido de autorização já está na Câmara e foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pela vereadora Mislene Conceição dos Santos e que tem como membros Márcio Soares e Jean Pierre Borges. O empréstimo, junto à Caixa Econômica, será contratado através do FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. O programa financia investimentos em infraestrutura, mobilidade, equipamentos, construção de escolas, creches, hospitais etc e tem prazo de dez anos para pagamento.

Cabo Frio

A professora Elicíea da Silveira é a nova secretária de Educação de Cabo Frio. Ela assume na próxima segunda-feira, no lugar do professor Flávio Guimaraes. O prefeito José Bonifácio confirmou a mudança. Flávio Guimarães entrega o cargo depois de ser alvo de críticas pesadas do SEPE que se refere a ele como traidor e chegou a chamar o secretário de “capitão do mato”. Elicéia, que esteve a frente da educação no segundo governo José Bonifácio, disse a um site da região que vai fazer uma administração transparente e em parceria com os Conselhos e o Sindicato. Ela lembrou que foi da diretoria do Sepe e membro do Conselho de Educação.

Arraial do Cabo

O vereador Ayron Freixo fez um grande discurso na Câmara, elogiando a atuação do secretário de Saúde do município cabista, Jorge Luiz Diniz Moura, o subsecretário Felipe Simas e equipe. Dizem que os vereadores da bancada do prefeito ficaram surpresos. Ayron parecia um “poeta”. Teve um vereador que perguntou ao outro: “A “preá” dele já foi para casinha?”. O nobre edil apenas sorriu.

Iguaba Grande

Rola nos bastidores da política de Iguaba Grande, que o vereador Balliester Wernec vêm tendo comportamento de quem quer seguir “carreira solo” na política. O moço até agora não convocou a eleição da mesa diretora da Câmara que, segundo os vereadores, teria sido acordo com o grupo do prefeito. Isso tem deixado alguns pares nervosos pelos corredores.

Búzios

O vereador Raphael Braga quer restabelecer o plantão de farmácias em Búzios. O projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.A proposta do vereador determina que, pelo menos, duas farmácias da cidade permaneçam abertas para atendimento ao público no horário de oito da noite às oito da manhã, inclusive aos sábados domingos e feriados: uma na área peninsular e outra entre a Rasa até os limites do município. Raphael disse que a população que precisa de medicação a noite não consegue, já que não existe nenhum tipo de plantão funcionando na cidade. Fica a critério de cada comerciante abrir ou não.

Araruama

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), que visa a permitir a médicos acumular cargos públicos durante pandemias, como a da Covid-19, foi aprovada nesta terça-feira (15), em primeira discussão, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A ideia é evitar que falte mão de obra especializada em situações de calamidade pública devido a empecilhos legais. A PEC mantém esse requisito para o acúmulo, que só se justificará se o propósito for, exclusivamente, o combate a uma pandemia. Em sua página no facebook, a prefeita Livia de Chiquinho agradeceu o deputado pela iniciativa. “Deixo meu agradecimento ao presidente da ALERJ André Ceciliano onde há um mês tivemos uma agenda com pauta única sobre as dificuldades em contratação de médicos, e solicitei que colocasse em pauta um projeto para que os médicos tivessem mais de 2 vínculos durante a pandemia, devido a escassez dos mesmos!” Escreveu.