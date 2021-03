O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio admitiu fechar a cidade para o feriadão da Semana Santa, caso as medidas de restrição do novo decreto contra a propagação da COVID não desacelerem a contaminação da doença. A declaração foi feita durante a assinatura, ontem (17), de um termo de cooperação com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, para a disponibilização de três leitos de UTI e leitos de enfermaria para o tratamento de pacientes cabofrienses com COVID-19. Os leitos serão no Hospital Ernesto Che Guevara. Maricá tem índice de ocupação de leitos de 40,8%. Já Cabo Frio, com 100% de ocupação dos leitos de UTI, vive um momento delicado da pandemia.

Araruama

Coveiros do cemitério de Morro Grande, em Araruama, estão trabalhando sem equipamentos de proteção individual. Os trabalhadores estão expostos a riscos de contágio por COVID-19. A denúncia é do sindicato dos Servidores de Araruama que constatou que os coveiros trabalham sem luvas, traje para sepultamentos e exumações adequados, além de álcool em gel, detergente e desinfetante. O presidente do Sindicato dos Servidores, Luis Marcel Loureiro, acusa a prefeita Lívia de Chiquinho de desrespeitar as normas sanitárias do combate ao COVID-19 e colocar em risco não só os coveiros mas a própria população.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia propôs a reativação do Fórum de Secretários de Desenvolvimento Econômico da Região durante uma reunião do Sebrae nesta semana. A proposta partiu da delegada da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janerio) no município, Ivonete Santos. De acordo com ela, o objetivo é fortalecer os municípios em busca de soluções para as principais demandas da região junto ao governo do Estado. Ivonete também ressaltou a importância do apoio do Sebrae nesse momento de desafios econômicos, devido à pandemia, e frisou que os municípios precisam lutar em conjunto na busca de soluções para os problemas da região.

Arraial do Cabo



A prefeitura de Arraial do Cabo promete rigor na fiscalização das novas medidas contra a propagação da COVID no município, principalmente, por parte do turismo náutico. O decreto do prefeito Marcelo Magno, que endureceu as medidas de prevenção na cidade, limita os barcos de passeio a uma saída por dia com 50% da capacidade. O novo decreto também proíbe aglomeração nas orlas e areia das praias, nas barracas de ambulantes, quiosques, estabelecimentos comerciais, além da realização de shows e eventos em vias públicas ou em estabelecimentos particulares.

Iguaba Grande

O Secretário de Governo, Drº Jales, esteve em Brasília nesta semana, em companhia do Secretário de Saúde, Srº Valdecir. O que, segundo os fofoqueiros de plantão, teria causado muitos ciúmes por parte de outros secretários. Porém, segundo informações, Drº Jales já teria prometido aos ciumentos uma viagem para capital, para acalmar os ânimos. Por falar em ciúmes, Renatinho da Saúde, amigo do vereador Júnior Bombeiro, anda morrendo de ciúmes do amigo vereador, já que ele tem feito churrascos em sua residência e não o convidou. Renatinho teria comido um cachorro quente com Júnior e com isso acalmado o coração.

Búzios

A galera da Praça Santos Dumont anda dizendo que o vereador Lorran Silveira tem que se preocupar com uma possível candidatura de seu colega, Josué Pereira, para presidência da Câmara. Lorran já teria tentado ser presidente duas vezes, em outras oportunidades, mas não conseguiu. O Jornal de Sábado entrou em contato com o vereador Josué, para saber de sua aptidão pela cadeira, mas o vereador disse que não tem nenhum interesse de ser presidente da Câmara neste momento, porém, reiterou que eleição de mesa diretora é sempre um mistério. Ao ser perguntado se Lorran poderia “dormir tranquilo”, ele deu um sorriso e disse: “Acho que pode”. Então tá.