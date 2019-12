O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 26

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio iniciou uma licitação no dia 23 de dezembro de R$ 52 milhões para compra de medicamentos. O pregão começou com a participação de 19 empresas. A polêmica está criada, já que o edital, que o jornalismo da Litoral FM teve acesso, não foi disponibilizado no Portal da Transparência. Nas rodas de bate-papo, já estão “chamando de polêmica natalina”.

São Pedro da Aldeia

Os moradores do bairro Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia, fecharam a Rua Antônio Araújo de Mendonça, principal acesso ao bairro, desde a véspera do Natal. O objetivo é chamar a atenção das autoridades do município para as necessidades do bairro.

Arraial do Cabo

O prefeito Renatinho Vianna, de Arraial do Cabo, acusou a empresa ECOMIX, responsável pela coleta de lixo no município, de fazer terrorismo contra a cidade. Renatinho também criticou os oportunistas que se aproveitaram da crise e garantiu que não vai ceder a pressão de ninguém. Em nota, a ECOMIX diz que a prefeitura deve mais de 2 milhões e 600 mil Reais.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande recebeu da ANP de janeiro a dezembro de arrecadação dos royalties do petróleo cerca de 9 milhões e 800mil Reais. O prefeito Vantoil Martins tem estrela.

Búzios

O jovem Joãozinho Carrilho anda animado com a possibilidade de ser o escolhido do prefeito André Granado para pré candidato a prefeito de Búzios. Dr. André tem falado que depois do Carnaval vai anunciar o nome que irá apoiar.

Araruama

A tão falada lista do projeto Minha Casa, Minha Vida que seria divulga pelos vereadores Penha Bernardes, Valéria Amaral e Oliveira da Guarda não saiu da gaveta. Na cidade tem gente comparando a lista a último capítulo de novela. Que coisa!