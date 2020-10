O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Iguaba Grande

A candidata à prefeitura de Iguaba Grande, Grasiella Magalhães (PP) usou as redes sociais para dizer que já esperava o indeferimento de sua candidatura. Grasiella disse que ainda acredita que poderá participar do pleito eleitoral e que é ficha limpa.

São Pedro da Aldeia

O candidato a prefeito de São Pedro da Aldeia pelo Progressistas, Stéfano Leite, agradeceu o Deputado Federal, Dr. Luizinho, em rede social, por ter participado de sua caminhada. Em vídeo publicado nas redes sociais, o deputado prometeu liberar emendas parlamentares para o município implantar um centro de imagens.

Arraial do Cabo

A pouco mais de 15 dias da eleição, o clima eleitoral em Arraial do Cabo só esquenta. Um trecho de um suposto inquérito envolvendo o nome do candidato Marcelo Magno (SD) com Chico da Ecatur, que está preso, botou “fogo” na cidade. Acontece que tudo foi divulgado na página do Facebook com nome do Dr. Henrique Melman. Os advogados do candidato a prefeito pelo PDT, Henrique Melman, entraram com ação na justiça para retirar o conteúdo do ar, dizendo que a página não pertence ao pedetista.

Búzios

O candidato a prefeito do município de Búzios, Leandro do Bope (PDT), fez uma postagem nas redes sociais mirando o candidato a prefeito, Alexandre Martins. Na fala, Leandro coloca Alexandre, Joice Costa e Miguel Pereira como membros do grupo do prefeito afastado, Dr. André Granado. Na Praça Santos Dumont, o que se fala é que Leandro jogou um “míssil” na base de Alexandre Martins.

Cabo Frio

A corrida eleitoral em Cabo Frio promete ser muito acirrada até o dia da eleição. Mesmo com os eleitores um pouco de longe, os cabos eleitorais e candidatos estão na maior adrenalina. “Tá que tá” a campanha.

Araruama

Os irmãos Luiz do Táxi e Penha Bernardes estão em plena campanha em busca da cadeira na câmara. Segundo informações, a vereadora anda bastante preocupada, ao ponto de roer as unhas. Que coisa!