O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 29

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio, em nota, disse ontem que não autorizou a demolição do Galpão de Sal, na Passagem. A licença assinada pela secretária de Planejamento, Danielle Garcia Gomes, se limitava a retirada dos escombros da queda de parte do imóvel em fevereiro do ano passado. De acordo com a nota, a solicitação de demolição, feita pelo proprietário do imóvel, não foi decidida há tempo da tomada de medidas pelo Conselho de Patrimônio. O governo lembra que o IPHAN autorizou a demolicão em 2019. A área, com vista para a Ilha do Japonês, é particular e o proprietário tenta demolir o prédio desde 2017. Ativistas querem a desapropriação para instalação do Museu do Sal na área.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, em live numa rede social, alertou moradores para a ação de um golpista que tem se passado por fisioterapeuta do município para entrar nas casas das pessoas. O prefeito aconselhou aos moradores que receberem a visita do golpista que não abram o portão e acionem a polícia imediatamente. O falso fisioterapeuta usa jaleco branco e costuma carregar uma maleta. Fábio frisou que servidores que atuam no programa “Melhor em Casa” têm visitas agendadas previamente por telefone e lembrou que no mês de fevereiro um golpe semelhante foi registrado no município.

Araruama

Moradores do Parque Hotel, em Araruama, estão assustados com uma onda de roubos e furtos em residência no bairro. Nesta semana, o sistema de segurança de uma casa flagrou um ladrão agindo em plena luz do dia. Um morador contou que teve o imóvel invadido e os ladrões levaram tudo, até a geladeira. Uma moradora disse que o clima no bairro é de insegurança e que muitas pessoas estão evitando sair de casa com medo. Moradores pedem providências à polícia militar e a guarda Municipal de Araruama.

Búzios

Em Búzios, o tema principal tem sido a busca do suplente de vereador, Samuel da Bike, pela cadeira na câmara. Dizem que Samuel já têm até equipe montada para compor o gabinete. Que coisa!

Arraial do Cabo

Na próxima segunda-feira (2), a Secretria de Saúde de Arraial do Cabo vai aplicar a 1ª dose da vacina contra a covid-19, nos moradores com 30 anos. Já de terça-feira (3) a quinta-feira (5), será aplicada a 2ª dose da AstraZeneca e CoronaVac. Sexta-feira (6) será a repescagem das idades. A continuidade do calendário de vacinação com a 1ª dose prosseguirá assim que a Prefeitura receber nova remessa de doses do imunizante. As vacinas são enviadas aos municípios pela Secretaria Estadual de Saúde.

Iguaba Grande

O município de Iguaba Grande perdeu mais um de seus filhos para a Covid-19. Morreu nesta quinta-feira o advogado, Delson Rodrigues, que fazia parte do grupo político do prefeito Vantoil Martins e se notabilizou ao ser o primeiro procurador da câmara municipal de Iguaba. A mãe de Dr. Delsinho, Dona Mara, diretora do CIEP de Iguaba, também está internada com Covid-19. Força Dona Mara!