O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 02

Araruama

O novo Decreto da prefeita de Araruama, Lívia Bello, flexibilizou uma série de medidas de combate a COVID.

Lívia autorizou o retorno das aulas presenciais da Educação Infantil nas escolas públicas e particulares de ensino e a reabertura de salões de festa e dos cinemas, bares, sorveterias, lanchonetes e quiosques, entretanto tem lotação limitada a 25% e horário de funcionamento limitado ás nove da noite. Restaurantes podem manter suas atividades até ás dez da noite. Quem for flagrado sem mascara de proteção facial pode ser multado em R$ 332 e, em caso de resistência, preso.

Cabo Frio

Cabo Frio vacina esta semana contra Covid-19 pessoas com idade entre 37 a 35 anos. A imunização acontece nas unidades de saúde e também no sistema Drive-Thru. Ambos funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 16h.

O calendário tem início amanhã com a vacinação de moradores de 37 anos. Na quarta-feira, é a vez de quem tem 36 anos. Na quinta e na sexta, a vacinação é para quem tem 35 anos. Para se vacinar com a primeira dose, é obrigatório apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartao Nacional do SUS e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e no nome da própria pessoa.

Arraial do Cabo

O programa de transferência de renda da prefeitura de Arraial do Cabo, Gira Renda. deve contemplar cerca de 3 mil famílias até o fim do ano. Segundo informações, o prefeito Marcelo Magno, quer que pelo menos 4.500 famílias sejam incluidas no projeto até 2023.

São Pedro da Aldeia

O vereador Mistura que foi a secretaria de Educação para saber de uma possível viagem do secretário de Educação, disse que continuar fiscalizando, o que é o papel do vereador. Segundo o próprio o secretário, teria ido passear em Recife. Na verdade, todos têm direito de viajar e descansar, mas o vereador queria falar com o secretário e aí a temperatura subiu. Não convidem os dois para a mesma festa.

Búzios

Na última sexta-feira (30) o prefeito Alexandre Martins, de Búzios acompanhado de secretários, e vereadores tratou do ordenamento do bairro Cem Braça. Dizem que os comerciantes gostaram do que ouviram. Para o presidente da câmara, Rafael Aguiar, a reunião foi muito produtiva.

Iguaba Grande

O vereador de Iguaba Grande, Junior Bombeiro, que andava tristinho pela cidade pelo visto já sorriu de novo. O chefe de Gabinete do Vantoil Martins, Fábio Costa, fez uma ligação para e o convidou para um almoço. Aí o moço ficou feliz.