O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 14

Araruama

Rola nos corredores da Câmara de Araruama que os vereadores estão reclamando que o “primeiro ministro”, Chiquinho Da Educação, não está atendendo às ligações dos nobres edis. O Sombra ouviu nos que o vereador Oliveira Zagueirão está nervoso. Melhor acalmá-lo.

Iguaba Grande

Ainda em comemoração aos 26 anos de emancipação política administrativa de Iguaba, o executivo segue inaugurando obras. Dia 17 acontece a inauguração da Rua Poeta Jeremias, no Centro. No dia 18 será inaugurada a Rampa de Acessibilidade da Lagoa, e no dia 19 inauguração da Faetec de Iguaba Grande, com a possível presença do governador Claudio Castro e do secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, dentre outros políticos.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores Denilson, Mistura, Franklin, Chimbiu e Chiquinho de Dona Chica estão conversando sobre a votação das contas do ex-prefeito Claudio Chumbinho. As informações são dos corredores da câmara e dos bastidores da política aldeense. As contas foram retiradas de pauta desta terça-feira (15).

Búzios

A Defesa Civil de Búzios interditou um deck na Praia de João Fernandes. A obra, além de ser irregular, ainda oferecia perigo aos frequentadores do local. Segundo o Coordenador da Defesa Civil, Daniel Rezende, existe um perigo real de desabamento e acidente iminente. Várias madeiras estão podres, com pregos expostos e amarradas com cordas de plásticos.

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio enviou para a Câmara Projeto de Lei que cria a Moeda Social ITAJURU. O objetivo é que o projeto tenha início no bairro Manoel Corrêa. O programa de transferência de renda vai cadastrar famílias e pontos comerciais do Manoel Corrêa. Na primeira fase, o objetivo do governo é destinar, por mês, 200 Itajurus, o equivalente a R$ 200, para 500 famílias em situação de pobreza. Os valores poderão ser gastos em lojas cadastradas. Até o momento, cerca de 120 pontos comerciais foram inscritos. As famílias beneficiadas do programa deverão possuir cadastro no CadÚnico do Governo Federal.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo vacinou contra a covid-19, no último sábado (12), 11 pessoas em situação de rua, que estão referenciadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A vacina aplicada foi a Pfizer. Orientadores sociais do Creas acompanharam a equipe da Saúde nas abordagens. Na próxima semana haverá mais uma busca ativa para imunizar quem resistiu a tomar a 1ª dose da vacina. Durante a ação, a equipe técnica do Creas e da Saúde, informou e conscientizou a população em situação de rua sobre a importância de ser vacinado contra o coronavírus. Parabéns! Vacina, já!