O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 16

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, decidiu fechar a cidade e suspender os passeios náuticos em Arraial. O anúncio foi feito na noite deste domingo, em áudio divulgado nas redes sociais, pelo secretário de Turismo Olavo Carvalho. Está também proibido a entrada de ônibus, vans e similares que trabalham com turistas na cidade. A medida vale pelo período de 15 dias.

Cabo Frio

O prefeito Adriano Moreno usou uma rede social para antecipar algumas medidas que vai adotar através de decreto para conter o avanço do Coronavírus na cidade, mas hoje, pela manhã, vários ouvintes encaminharam mensagens no whatapp da Rádio Litoral informando que a UPA do Parque Burle estava sem médico. Na verdade, mais uma prova de desrespeito a população cabofriense. Muito triste!

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, pediu exoneração da pasta. Segundo informações, o prefeito Vantoil Martins já estava propenso a exonerar Marco Antonio, mas tendo em vista que ele é pré candidato a vereador, o prefeito estava aguardando o desligamento natural do secretário. Na prefeitura o que se fala é Marco Antonio não volta para a pasta.

Búzios

Rola nos corredores da Câmara de Búzios que o vereador Miguel Pereira vem tentando marcar uma agenda com o prefeito, André Granado, mas ainda sem sucesso. Por outro lado sua colega, Joice Costa, acordou cedo e logo foi atendida. A moça correu na frente.

São Pedro da Aldeia

A vereadora Leni de Carlindo já fez sua ficha de filiação do partido SOLIDARIEDADE e deve entregar hoje o presidente da Câmara Bruno Costa. Leni de Carlindo vai fazer parte do chamado “grupão do Brunão” para o pleito de outubro.

Araruama

Presidente da Câmara de Araruama, Penha Bernardes, por precaução fechou a Câmara atendimento ao público, neste momento de pandemia do Coronavírus. O momento é de prevenção. Parabéns!