O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 23

São Pedro da Aldeia

O vereador Bruno Costa, presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, confirmou com exclusividade no programa Bom Dia Litoral, nesta manhã, sua pré-candidatura a prefeitura de São Pedro da Aldeia. Bruno falou de seu trabalho na Câmara, exaltou seus pares e disse que os vereadores vem contribuindo com progresso do município aldeense.

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio pagou o décimo terceiro salário dos servidores da Guarda Municipal e dos concursados da COMSERCAF, na sexta-feira, data limite estabelecida por lei. Os contratados da autarquia devem receber até a próxima, mas o pagamento do bônus para os demais servidores da prefeitura depende da arrecadação municipal segundo o executivo.

Búzios

O vice-prefeito, Henrique Gomes, aproveitou a segunda-feira para almoçar com seu amigo Vavá, irmão do vereador Josué, em Cabo Frio. Henrique parecia esta muito feliz. O Sombra esteve no local.

Arraial do Cabo

O pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, segundo os políticos de Arraial do Cabo, pode ter sido um grande trunfo para o prefeito Renatinho Viana. Nas rodas de bate-papo da cidade tem gente que não acreditava que Renatinho fosse conseguir efetuar o pagamento. É, o moço conseguiu.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho vai fechar o ano de bem com os servidores. A moça pagou o décimo e vai depositar amanhã o mês de dezembro. O primeiro ministro vai fazer um “carnaval” fora de época.

Iguaba Grande

O vereador Adalberto Moreira ficou com a pressão arterial nas nuvens, mas ficou muito bem com os moradores do bairro Vila Nova. O seu colega Jeffinho do Gás também saiu em defesa dos moradores e peitou o prefeito Vantoil Martins. A questão em discussão seria a criação de um aterro sanitário nas proximidades do bairro Vila Nova. Pelo povo, vale lutar.