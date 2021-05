O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 31

Búzios

Os cinco desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, do Rio de Janeiro, decidem amanhã o destino do vereador de Búzios, Lorram Gomes da Silveira. Eles vão julgar o pedido de habeas Corpus da defesa do político buziano, acusado de corrupção, organização criminosa, falsificação e estelionato. A sessão virtual, por conta da pandemia, está marcada para às dez da manhã. A desembargadora Gizelda Leitão Teixeira é a relatora. Lorram completou um mês na cadeia ontem. Ele foi preso no dia 30 numa delegacia da Barra de onde foi transferido para o presídio José Frederico Marques.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande inicia, nesta segunda-feira, a vacinação de profissionais da educação da rede municipal, estadual e privada contra a COVID-19. Os professores, auxiliares administrativos, secretários escolares, auxiliares de serviços gerais e equipe de suporte, a partir de 39 anos, deverão comparecer, até quarta-feira, de 10h às 17h, na Escola Municipal Alice Canellas, na Cidade Nova. É preciso apresentar declaração do local onde está ativo e CPF ou cartão do SUS. O Secretário de Educação, Fred de Carvalho, se disse emocionado com o início da imunização dos profissionais da educação de Iguaba.

São Pedro da Aldeia

Moradores de São Pedro da Aldeia reclamam do atendimento na Unidade Básica de Sáude do Poço Fundo. Segundo eles, a população, além de ser obrigada a chegar de madrugada, não tem garantia de atendimento. O clínico geral só atende vinte pessoas por semana. Segundo consta, a população teria que aguardar ao relento, no frio, chuva e a mercê de um batalhão de mosquitos da dengue. Hoje, mais de 15 pessoas que aguardavam na fila deixaram a unidade sem conseguir marcar consulta e terão que retornar na próxima segunda-feira. Os moradores dizem que quem reclama do atendimento é aconselhado a procurar o atendimento de emergência.

Arraial do Cabo

O prefeito Marcelo Magno entregará a comunidade o Posto de Saúde da Família (PSF), nesta terça-feira. A reinauguração será às 17 horas e segundo o prefeito o posto estava desativado a, aproximadamente, dois anos. O município merece.

Ainda sobre Arraial, a eleição da Associação dos Barqueiros Tradicionais e Extrativistas das Praias de Arraial do Cabo (ABTEPAC) continua sendo a polêmica da cidade. Nesta manhã de segunda-feira, Marcos Vinicius, o Marquinhos, candidato a presidência da ABTEPAC, falou no programa Bom Dia Litoral que já procurou um advogado e entrará na justiça. Sem contar que no final de semana deu até delegacia quando Cristiano Dj teria ido a 132 DP registrar um boletim de ocorrência contra Marquinhos. Por outro lado, Drº Pedro Pinto, que é advogado da Associação, falou que Marquinhos sabia da eleição e até teria enviado um áudio dizendo: “Fala bonitão, boa tarde, chegou nos meus ouvidos aqui agora que vocês vão querer adiantar as eleições para semana que vem, não faça isso, por quê se fizer ‘vai dar ruim’, além da gente cancelar essa eleição pela justiça, a gente vai parar na delegacia, porquê vocês tem que cumprir o que está no estatuto. É fogo no parquinho!!

Cabo Frio

Segundo informações, o clima da Câmara de Cabo Frio, entre os vereadores, não anda nada bom. O motivo seria a falta de diálogo do governo municipal com o legislativo e também a atuação do vereador Roberto de Jesus, que diferente de outros vereadores do passado vem atuando forte nas denúncias. Rola nos corredores que alguns edis estão preocupados.

Araruama

O vereador Eloy Ramalho foi visto em Magé entrando na secretaria de Saúde para uma reunião com o secretário da pasta local, Drº José Carlos. Aliás, dizem que onde tem secretário de saúde, Eloy está dentro. Na Região dos Lagos, ele é sempre visto na pasta da saúde de Iguaba Grande. Já estão colocando o apelido de “Eloy amigo da saúde”, por conta de tantas visitas aos secretários da região.