O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 10

Cabo Frio

Os contribuintes de Cabo Frio, em débito com o município podem parcelar, on line, a dívida no Portal Tributário da Secretaria de Fazenda, em ate 12 vezes. Basta se cadastrar, gerar uma senha e acessar a pagina da secretaria.

O sistema informa o valor do débito com juros e multa e o contribuinte escolhe a quantidade de parcelas e data de vencimento. Feito o acordo são geradas as guias de pagamento para impressão.

São Pedro da Aldeia

Os contribuintes de SãPedro da Aldeia que tem dívidas com o município tem ate o próximo dia 21 para aproveitar o desconto de ate 100% em multas e juros no pagamento de tributos municipais. O refinanciamento pode ser feito on-line ou no setores de atendimento da Secretaria de Fazenda, na sede da prefeitura. O pagamento também pode ser feito nos cartıes de crédito, débito ou pix. O pagamento à vista, em cota única, tem desconto de 100% de multas e juros. Os contribuintes podem parcelar a dívida em ate 12 vezes, com desconto de 80% das taxas. Quem desejar parcelar o débito em ate 24 vezes, terá direito a 50% de desconto dos encargos.

Iguaba Grande

A última sessão da Câmara de vereadores de Iguaba Grande, segundo um vereador, foi bastante cansativa, mas o presidente pagou até rodízio de pizza. Para ser ter uma ideia os trabalhos foram até às 22h. Após a pizza teve vereador perguntando se não teria um “melzinho” para chupeta. Foi só para descontrair.

Arraial do Cabo

Ação de saúde vai percorrer vários bairros de Arraial do Cabo.

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde iniciou nesta terça-feira (7), uma ação que vai percorrer vários bairros da cidade com o objetivo de levar serviços de saúde para os moradores, além de mutirão de testagem para covid-19, vacinação e prevenção de arboviroses. A iniciativa é da Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Atenção Primária em Saúde e Coordenadoria de Imunização.

Na manhã de hoje, as equipes estiveram em Pernambuca e a tarde estarão no bairro de Novo Arraial.

14/12

Sabiá e Caiçara

9h às 16h

Sede da administração

RJ 102, KM 90, N° 37

15/12

Parque das Garças

9h às 12h

Sede da Associação dos Moradores

Rua Castelo, 3

Figueira

13h às 16h

Quiosque do Vilson

Rua do Pescador

16/12

Monte Alto

9h às 16h

Sede da administração de Monte Alto

Avenida Pedro Francisco Sanches , 70

21/12

Praça da Independência

Das 9h as 16h

Posto de Informações Turísticas

Búzios

Na sessão ordinária de ontem, dia 09, foram votados dois projetos de emenda modificativa para alterar o quadro de detalhamento de despesas (QDD) do Plano Plurianual de Búzios 2022-25. De autoria dos vereadores Raphael Braga e Aurelio Barros- foi aprovado por unanimidade. A emenda inclui no PPA as dotações para Drenagem e Pavimentação da Rua Gloria Penha Rocha dos Santos (R$500.000,00) e Aquisição de Medicamentos à base da Cannabis (R$3.280.000,00) .

Araruama

Uma programação especial vai movimentar a Região dos Lagos nesse domingo, 12. Será o passeio ciclístico “Abraço da Lagoa”, que vai envolver as cinco cidades banhadas pela Lagoa. Ao todo 300 ciclistas de todo o país vão participar do evento. Vão ser 100 quilômetros de pedaladas, em torno da maior Laguna de água salgada do mundo!