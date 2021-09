O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Araruama

Servidores da Saúde de Araruama estão trabalhando há, pelo menos, três anos sem tirar férias e sem receber o t que tem direito. A denúncia é do presidente do Sindicato dos Servidores, Luis Loureiro, o Luis da Saúde. Ele encaminhou ofício a prefeita Lívia de Chiquinho pedindo a relação nominal e a secretaria em que estão lotados de todos os servidores efetivos da prefeitura que estão sem receber e sem tirar férias. Luís acusa o governo de usar a pandemia do novo coronavírus como desculpa para nao conceder o benefício a categoria e ressalta que o terão de férias. É uma conquista do servidor e o sindicato está buscando o diálogo com o governo para que este direito seja devidamente garantido.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio José Bonifácio, vai promover um churrasco, no próximo domingo, na Gamboa, para selar a paz com os moradores , após cometer uma indiscrição e dizer que o bairro é lugar de boi. A declaração, gravada em vídeo, que causou polemica ao circular em grupos de WhatsApp aconteceu num momento de descontração do prefeito cabofriense, domingo, durante a inauguração do pipodromo, em Campos Novos.

Bonifácio se aproxima de um grupo de Rio das Ostras e pergunta se o churrasco é para todos. Ao ser servido pelo grupo, o prefeito diz que não pode deixar de experimentar o boi de Rio das Ostras e que em Cabo Frio tem boi na Gamboa.

Búzios

A Feira Livre Periurbana de Buzios, retorna a Praça da Ferradura, no próximo dia 25, depois de um ano e seis meses suspensa por conta da pandemia do novo Coronavírus.

O advogado Hamber Carvalho, um dos organizadores da Feira, diz que todos os expositores retomam a atividade depois de vacinados com a segunda dose contra a COVID e mantendo os cuidados com a prevenção a doença.

A feira acontece das sete da manha à uma da tarde com venda de produtos cultivamos de forma orgânica, além de bolos e doces caseiros, haverá distribuição de doces de Cosme e Damião e o lançamento de um reagae de conscientização o a COVID.

São Pedro da Aldeia

Agora é lei em São Pedro da Aldeia. Agressores de mulheres e meninas não vão assumir cargos público no município. O prefeito Fábio do Pastel, sancionou o PL de autoria do presidente da câmara, vereador Denilson (SDD). Parabéns para o vereador que pensou nas damas do município e para o prefeito, que com a atitude dá “chega prá lá” nos marmanjos violentos.

Iguaba Grande

Os fofoqueiros de plantão estão falando que o vereador, Junior Bombeiro, chegou muito nervoso hoje e teve que ser amparado por alguns coleguinhas. Os vereadores, Alan Rodrigues, Balliester Wernec e Elifas Ramalho, trataram de acalmar o moço, mas tem gente dizendo que ele também pode ter recebido uma mensagem no zap de alguém. Quem seria esse alguém.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo recebeu, na quarta-feira (15), cerca de 22 mil máscaras, 3.500 aventais descartáveis, três galões de cinco litros de álcool em gel, 400 unidades de álcool líquido, 1 mil óculos de proteção e 4 mil luvas. Os EPIs são resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Banco Itaú e o Ministério Público Estadual (MPE). Os EPIs serão divididos entre as Secretarias de Saúde e a de Educação. A parte da Saúde vai ser destinada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo e às unidades do Estratégia de Saúde da Família (ESF).