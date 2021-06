O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 18

São Pedro da Aldeia

A secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia estima vacinar duas mil pessoas durante o “Arraiá do Xô Covid”, sábado e domingo, de 8h às 13h, no estacionamento da HAVAN. O mutirão de vacinação em sistema drive-thru vai imunizar contra a COVD moradores a partir de 50 anos e os demais públicos-alvos. O acesso ao mutirão será pela Estrada dos Passageiros, na área de carga e descarga da loja, com saída

pela RJ-140. A ação vai mobilizar cerca de 50 profissionais da Secretaria de Saúde e voluntários, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Todos deverão seguir os protocolos de segurança sanitária, como o uso de máscara.

Cabo Frio

Garantir a segurança sanitária dos profissionais da educação vai ser o principal desafio da nova secretária de Educação de Cabo Frio, Eliceia da Silveira, que assume o cargo na próxima segunda-feira, no lugar do professor Flávio Guimarães. A opinião é do coordenador do Sepe Lagos, Augusto Rosa, que lembrou que a secretária vai ter que enfrentar outros problemas, como a convocação de 1.095 concursados de 2009 e o atraso do pagamento de dezembro dos aposentados. O sindicalista disse que tem esperança na reabertura do diálogo e da negociação que, segundo ele, não foram possíveis com o atual secretário, que é acusado pelo SEPE de dificultar a relação entre sindicato e a secretaria e de não atuar com transparência.

Iguaba Grande

A inauguração da FAETEC de Iguaba, marcada para este sábado, foi transferida para 2 de julho. A nova data é para coincidir com a entrega da reforma do IML de Cabo Frio e garantir a presença do governador Claudio Castro no evento.

A FAETEC está localizada no bairro Cidade Nova. Serão cinco salas e capacidade para 75 estudantes por turno. Entre os cursos que deverão ser oferecidos na unidade estão: programação de aplicativos, LIBRAS, Eletricista, Encanador, Carpinteiro de obras e de telhado, refrigeração, entre outros.

Búzios

Os advogados do vereador Lorran Silveira não lograram êxito no recurso e o vereador continua preso após 46 dias. Segundo o presidente da Câmara de Búzios, Rafael Aguiar, o presidente da comissão de ética, Josué Pereira, deve se pronunciar na próxima semana. Lorran deverá pedir licença nos próximos dias.

Arraial do Cabo

Bateu ciúmes nos vereadores da bancada do prefeito Marcelo Magno, após o discurso eloquente do vereador Ayron Freixo. Nos bastidores, ninguém tem dúvida que a “preá” de Ayron, se não entrou na casinha, está na porta. Como dizem os cabistas: Uska galo!

Araruama

Rolou o papo nesta semana, nos corredores da câmara de Araruama, que já tem alguns vereadores insatisfeitos. Teve um edil que disse: “se o ‘primeiro ministro’ Chiquinho Da Educação, não ‘descer’ da bicicleta, eu vou para oposição”. Será? Como diriam os boleiros: ” é bola para mato, que o jogo é de campeonato”.