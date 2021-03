O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Cabo Frio

Mais uma mulher passa a fazer parte do governo José Bonifácio, conforme ele prometeu na campanha. Trata-se de Tainara Oliveira, nova chefe de gabinete da Prefeitura de Cabo Frio. Tainara Oliveira de Souza, tem 24 anos e é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, de Campos dos Goytacazes.

São Pedro da Aldeia

O município de São Pedro da Aldeia atingiu, nesta sexta-feira (19), 100% de ocupação nos leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG), destinados à Covid-19. A Secretaria de Saúde diz que o governo municipal vai intensificar as ações de contingência da doença.

Búzios

Segundo a Vigilância Epidemiológica, do município de Búzios, a cidade registrou mais dois casos de Covid-19. O último boletim, divulgado nesta sexta-feira (19), constou o número de 18 leitos ocupados, quatro a mais do que no dia anterior.

Arraial do Cabo

Com pouco mais de 70 dias de governo, o prefeito Marcelo Magno já sente que não será nada fácil gerir o município cabista. Na Praça do Guarani, alguns cabistas exibem cópias da folha de pagamento da prefeitura e questionam alguns salários. Como de costume, Arraial do Cabo ferve na política.

Iguaba Grande

O tema mais comentado em Iguaba Grande, nesta semana, foi a convocação da eleição da câmara municipal. Nos corredores da câmara, há quem garanta que o atual presidente, Balliester Werneck, já tranquilizou o prefeito, Vantoil Martins, mas teria falado que o presidente sairá da mesa diretora atual.

Araruama

O silêncio do primeiro ministro, Chiquinho Da Educação, vêm chamando a atenção de muitos em Araruama, principalmente dos vereadores. Segundo informações, Chiquinho ficou uma semana para responder uma ligação do presidente da câmara, Júlio César Coutinho. Nos bastidores há quem diga que Chiquinho coloca como dificuldade a pandemia do novo coronavirus. Aliás, O Sombra ouviu nos corredores que Júlio César anda bravo com o secretário de Meio Ambiente, Claudio Barreto. O que está acontecendo?