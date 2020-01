O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Iguaba Grande

O secretário de Meio Ambiente de Iguaba, Marco Antonio, que mergulhou na Lagoa de Araruama para mostrar que a água estava própria, voltou a provocar polêmica. Marco Antonio decidiu transferir a secretaria e despachar de uma tenda montada às margens da Lagoa. Em vídeo, ele diz que é preciso medidas urgentes para conter a poluição. O secretário anunciou que vai colher assinaturas para um abaixo assinado que será encaminhado ao governador Wilson Witzel pedindo a dragagem do canal do Itajuru para possibilitar a renovação das águas da Lagoa.

Arraial do Cabo

Uma decisão da Justiça determina que a prefeitura de Arraial do Cabo implemente o Portal da Transparência no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. O objetivo da ação, movida pelo Ministério Público Federal, é obrigar o município a corrigir uma série de omissões na apresentação de informações exigidas pela lei. O mesmo já aconteceu com os municípios de Araruama e Búzios.

Cabo Frio

Carlos Augusto Gonçalves, o Cagu, ainda espera pela ligação do secretário, Miguel Alencar. Fontes do governo dão como certa a entrada de Cagu, no governo Adriano nos próximos dias.

Búzios

A semana foi quente nos bastidores da política de Búzios. O que esquentou foi o pronunciamento do ex-prefeito, Mirinho Braga, nas redes sociais, anunciando Leandro do Bope com seu pré candidato a Prefeitura de Búzios. Tem gente dizendo que o MDB teria balançado o coração de Leandro do Bope.

São Pedro da Aldeia

O vereador Edivaldo do Balneário anda bravo pelo bairro Balneário 2. Além da briga que travou com o ex-presidente da associação do bairro, Nei do Esporte, vai ter que encarar em outubro o hoje pré candidato a prefeito a vereador, Rômulo de Vadinho. E agora?

Araruama

O prefeito André Mônica foi para o PL, mas deve caminhar com o MBD. Isso é o que rola na cidade. Ainda sobre os bastidores da política de Araruama, rola nos corredores da Câmara que o vereado Nelsinho do Som pode assinar com o partido do vereador Rodolfo Buda.