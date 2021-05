O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Cabo Frio

O vereador Leo Mendes saiu da base do Governo José Bonifácio. Segundo os linguarudos de plantão, “acabou o amor” com o prefeito. Porém, tem gente dizendo que o vereador queria ficar bebendo “água limpa”, o que não foi possível, e até a irmã, Léticia Mendes de Abrantes, foi exonerada.

Araruama

O Sindicato dos Servidores de Araruama quer que a prefeita Lívia Bello cumpra um decreto, que ela mesmo assinou, que estabelece o pagamento de insalubridade. O presidente do sindicato, Luis Loureiro, acusa o governo de não pagar o benefício aos técnicos de enfermagem e de pagar aos enfermeiros, que atuam na linha de frente de combate a COVID, metade do que deveria: 20%. O sindicato também acusa Lívia de não pagar a diária aos motoristas da Saúde que viajam transportando pacientes para tratamento e internação fora do município. Segundo Luís, as ambulâncias circulam sem estepe.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo comemora 36 anos de emancipação político administrativa na próxima quinta-feira, sem o tradicional desfile cívico por conta da pandemia do novo coronavírus. O secretário de turismo, Marcos Simas, anunciou que a programação vai valorizar os artistas locais em apresentações online e o município vai homenagear os 60 anos de “O Barquinho”, de Roberto Menescal, um clássico da Bossa Nova, composto na Costa Cabista.

Iguaba Grande

O vereador Júnior Bombeiro continua buscando reunir um bom número de edis para se tornar presidente da Câmara. O primeiro convite feito foi para Roberto Antunes (MDB), para ser vice-presidente na chapa. Os humoristas da cidade andam falando que o Bombeiro está “vendendo até o galinheiro” para sentar na cadeira de presidente. Então tá.

São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel realizou algumas mudanças na secretaria de Serviços Públicos no dia ontem, e a primeira baixa na pasta foi o diretor Kione. Segundo informações, o diretor ficou desapontado. O prefeito não disse o motivo da mudança.

Búzios

A eleição da mesa diretora da Câmara de Búzios acabou fortalecendo cinco vereadores na relação política com o executivo, são eles: o presidente Rafael Aguiar, Dom, Josué, Vitinho e Gugu de Nair. Já Aurélio e Niltinho de Beloca, no momento, não gozam do prestígio com o prefeito Alexandre Martins. Nada que não possa mudar com o passar do tempo.