O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Arraial do Cabo

Atual governo:

O TRE multou o prefeito Marcelo Magno a pagar 15 mil reais por propaganda eleitoral irregular no último pleito municipal. No dia 7 de outubro de 2020, o político realizou comício em que foi utilizada bandeira de grande proporção e efeito visual de outdoor, modalidade de propaganda proibida pela legislação eleitoral. Ainda cabe recurso ao TSE.

Ex-governo:

A Justiça Eleitoral condenou o ex-prefeito Renatinho Vianna a oito anos de ilegibilidade por abuso de poder político e econômico. Renatinho foi condenado por contratar mais de 2.835 servidores temporários em 2020, sem concurso, com, segundo a Justiça, o objetivo de angariar apoio com o uso da máquina pública. De acordo com a decisão da justiça ficou evidente que as contratações foram eleitoreiras e não essenciais, na medida em que, como ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral, grande parte dos contratados foi exonerada logo após a divulgação do resultado das Eleições. Cabe recurso. Procurado pelo Jornal de Sábado, Renatinho disse: “Precisamos lembrar que as contratações foram no período da pandemia e fomos o único município da Região que não demitiu ninguém. Apesar da punição, me orgulho do que fizemos e tenho certeza que fiz a coisa certa”, afirmou.

Cabo Frio

A Câmara Municipal de Cabo Frio vai criar uma CPI para apurar responsabilidades sobre os gastos com Saúde no período da pandemia da COVID-19. O requerimento para a instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito, já tem a assinatura de um terço dos vereadores, número necessário, de acordo com o regimento interno da Câmara. A comissão vai investigar o ex-prefeito, Adriano Moreno, e o atual, José Bonifácio, além dos secretários de Saúde dos dois governos. O presidente da Câmara, Miguel Alencar, deverá indicar os membros da Comissão, com base na representação proporcional dos partidos na Câmara.

São Pedro da Aldeia

Os vereadores de São Pedro continuam reclamando que o Prefeito Fábio de Pastel não oferece nem “café frio”. Mas, como diz um trecho da música “Via Láctea”, da banda Legião Urbana, “Nem tudo está perdido, sempre existe um caminho”, disse um vereador para o Jornal de Sábado. Então tá.

Búzios

A eleição para a Mesa Diretora da Câmara de Búzios, prevista para esta terça-feira, foi adiada. Ela não entrou na pauta da sessão e só deve acontecer na próxima quinta-feira. Segundo informações do Jornalismo Litoral,o vereador Lorran Silveira teria o apoio dos vereadores Aurélio, Niltinho, Gugu de Nair e Raphael Braga. Já Rafael Aguiar, o nome do governo na eleição, conta com o apoio de Dom, Vitinho e Josué. A votação é aberta e em ordem alfabética.

Iguaba Grande

Um ano depois do início da pandemia e da suspensão das aulas, a prefeitura de Iguaba Grande decidiu utilizar os recursos enviados pelo Governo Federal para compra de kits de alimentação para alunos da rede municipal. A prefeitura acumulou 672 mil reais repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde o ano passado, que somados aos repasses dos primeiros meses deste ano, serão utilizados na compra das cestas básicas. Os 4.600 estudantes que deverão ser beneficiados com os kits de alimentação, entretanto, ainda terão que esperar as formalidades legais de licitação para compra dos alimentos.

Araruama

O ex-prefeito de Araruama, Francisco Ribeiro, o Chiquinho da Educação, foi condenado pela Justiça Federal por improbidade administrativa. Ele teve bens bloqueados, direitos políticos suspensos por cinco anos e está proibido de firmar contratos com o poder público. Chiquinho recebeu verba da Caixa Econômica Federal para urbanização, drenagem e pavimentação das Ruas Francisco Otaviano e Francisco Sá, na Fazendinha, mas executou apenas 20% das obras e não prestou contas. O ex-prefeito já tinha sido condenado pelo Tribunal de Contas da União ao pagamento de 30 mil reais e mais 5 mil reais de multa por conta da irregularidade.