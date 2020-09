O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 29

Cabo Frio

O vereador Ricardo Martins (Solidariedade), que foi baleado na última sexta-feira (25), continua internado no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio, sem previsão de alta. Segundo boletim médico, seu estado de saúde é estável. O suposto autor do disparo foi preso duas horas após ocorrido.

Iguaba Grande

Ministério Público opinou pela não candidatura da ex-prefeita Grasiella Magalhães, agora, o advogado Carlos Magno tem cinco dias para entrar com a defesa de sua cliente, a partir da data de notificação. A notícia agitou os bastidores da política de Iguaba Grande. Começou a batalha jurídica em Iguaba.

Búzios

A prudência falou mais alto, e o candidato a prefeito, Joãozinho Carrilho (PRTB), preferiu recuar e não inaugurar o comitê de campanha. Melhor assim, já que a justiça eleitoral não está de brincadeira.

Araruama

Por onde tem passado, o candidato a vereador, Luiz do Táxi, faz questão de dizer que tentaram “puxar seu tapete”, como se fala no dia a dia. Na verdade, quase que Luiz ficou fora da nominata do PL. Haja coração!

São Pedro da Aldeia

Não convidem o vereador Naldinho Linhares e o candidato a vereador Babal para mesma festa. Os dois estão em rota de colisão. Dizem que Naldinho não pode nem ouvir falar o nome de Babal. Que situação…

Arraial do Cabo

Ontem (29), o boato de que Marquinhos de Nicomedes estaria inelegível se espalhou em Arraial do Cabo. Acontece, que segundo o corpo jurídico do candidato a vereador, ele possui todas as certidões necessárias para disputar o pleito eleitoral e o processo citado é algo antigo, que não vai influenciar na campanha. Marquinhos disse que seus advogados já fizeram a defesa formal sobre o caso e confia que tudo se resolva logo. Segundo um cabista da Rua Gonçalves Dias, mais conhecido como Rua dos Feios, esse burburinho é “intriga da oposição”. Coisas do Cabo.