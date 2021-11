O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos neste sábado, dia 06

São Pedro da Aldeia

A Câmara de São Pedro da Aldeia retoma, na próxima semana, as sessões às terças e quintas, com público, e também o atendimento presencial ao público externo no período de 13h às 16h. Os vereadores aldeenses aprovaram em primeira votação, na sessão de quinta, projeto de lei do vereador Franklin da Escolinha que cria o App “Ajuda-me”, para denúncias de violação dos direitos da Criança e do Adolescente.

Cabo Frio

O letreiro “Eu Amo Cabo Frio”, instalado na Praça da Cidadania, na Praia do Forte, está abandonado. O toten, que virou point e local para fotos de turistas, e um dos atrativos para quem visita Cabo Frio, está com a base enferrujada, a pintura desgastada e algumas letras estão amarradas para não cair. As vésperas do início da temporada de verão, a falta de manutenção depõe contra a imagem da cidade e coloca em risco a segurança de turistas. A estrutura de ferro tem pontos perigosamente expostos que podem provocar acidentes.

Arraial do Cabo

Rola nos bastidores da política de Arraial do Cabo que o vereador, Juliano do Distrito, anda sumido do gabinete do prefeito, Marcelo Magno. Aliás, tem gente dizendo que o vereador, que teve apoio do deputado Dr. Serginho quando precisou, estaria esquecendo que gratidão se paga com gratidão. Pelo visto, vai ter preá sem casinha em breve, em Arraial do Cabo.

Araruama

Um requerimento que seria dado entrada na câmara na quinta-feira (4), virou polêmica na cidade de Araruama. Segundo informações, o vereador Elói Ramalho, autor do projeto, acabou retirando o requerimento a pedido de alguns de seus pares. Em entrevista no programa Bom dia Litoral, da Litoral FM, na manhã de sexta-feira (5), Elói disse que vem sendo orientado pelos advogados e que provavelmente na próxima terça-feira vai voltar com o requerimento. Na entrevista ele disse que vai para “guerra”.

São Pedro da Aldeia

O projeto de lei do vereador Chimbiu de Souza, que passou em votação na câmara aldeense regulamentando o serviço de moto táxi no município, vem sofrendo muitas críticas dos munícipes. Alguns consideraram como “bola fora” do vereador e dos vereadores que votaram à favor do projeto.

Iguaba Grande

Hoje é dia da Feira Criatividade da Terra, em Iguaba Grande. O evento acontece na famosa, Praça Edila Pinheiro. Empresários, políticos e moradores com certeza vão visitar às barraquinhas, com ervas, artesanatos e até cerveja artesanal. Segundo informações, Carla Durão e Dr. Jales vão comandar o evento.