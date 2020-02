Parquímetro de Cabo Frio registra quase 60 mil veículos no primeiro mês de funcionamento

Em um mês de funcionamento do novo sistema de estacionamento “Cabo Frio Rotativo”, o município já percebe uma melhoria significativa na organização dos veículos nas áreas abrangidas. Entre os dias 1º e 30 de janeiro, o serviço foi utilizado 59.669 vezes.

A forma de pagamento mais utilizada foi por meio dos parquímetros eletrônicos, que somam 70%, seguido dos pontos de vendas com 20%, e 10% pelo aplicativo DigiPare.

O “Cabo Frio Rotativo” foi implementado em 1 de janeiro de 2020, trazendo uma tecnologia inovadora para o município, que auxilia na gestão e na organização das vagas de estacionamento. Uma das novidades é que as taxas podem ser pagas pelo aplicativo “DigiPare”, que pelo smartphone é possível preencher com os dados da placa e o tempo que deseja permanecer nas vagas. Outra facilidade, que permite ao condutor realizar o pagamento de forma prática, são os parquímetros, que estão distribuídos em 43 unidades pela cidade, e possuem um sistema para inserir moedas e fazer pagamentos por débito e/ou crédito, sem que precise ir até um agente de cobrança.

Considerando a Lei nº 2.811 de 12 de fevereiro de 2016, é regulamentado que os veículos emplacados em Cabo Frio estão isentos de taxas referentes aos estacionamentos rotativos no município. Os demais veículos, que não são emplacados na cidade, pagam as taxas normalmente, no valor de R$2,00 por hora. Neste primeiro mês, foram 4644 veículos notificados. Vale advertir que, o condutor do veículo notificado terá que regularizar até as 23h59min do mesmo dia da notificação, com o valor de R$2,00 a cada hora excedida. Após este horário, o aviso de regularização será de R$32,00 até o término do próximo dia útil. Em caso de não efetuar o pagamento, o condutor estará sujeito à multa, conforme o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro.

“Cada vez mais as pessoas estão entendendo a importância e a funcionalidade desse novo sistema, e isso tem trazido benefícios para os condutores, como ganho de tempo e organização nos estacionamentos rotativos da cidade”, afirmou Everaldo Loback, secretário de Mobilidade Urbana.

Para tirar dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número de telefone (22) 2040-1349, que funciona das 8h às 19h, todos os dias.