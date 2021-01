Prefeita de Araruama participa de reunião com Governador em exercício do Estado

A Prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, participou na terça-feira, 26, de uma reunião com o Governador em exercício do Estado, Cláudio Castro.

O encontro aconteceu no Palácio Guanabara, no Rio, e contou com a presença de outros 10 prefeitos eleitos e reeleitos pelo PP (Partido Progressista) no Estado.

Durante a sua fala, Livia de Chiquinho levantou três demandas emergenciais do município que necessitam de parceria junto ao Governo do Estado.

A primeira diz respeito à Orla Oscar Niemeyer, com 11.632 metros de extensão, será a segunda maior orla urbanizada do Estado. Para dar continuidade à obra, que terá grande impacto no turismo da Região, será muito importante uma abertura e mediação junto ao Inea (Instituto Estadual do Ambiente).

A prefeita falou também sobre a situação precária de muitos trechos das estradas estaduais que cortam os 5 Distritos de Araruama.

Destaque para a RJ 138, que corta São Vicente, e necessita de um trabalho que vá além do tapa-buracos. As melhorias são necessárias para evitar acidentes e facilitar o escoamento de produtos agrícolas da Região.

Por fim, a prefeita solicitou ao Governador o repasse de recursos para a UPA da cidade que está em atraso. Entre os anos de 2017 e 2018 o Estado deixou de repassar cerca de R$2,8 milhões de reais à unidade de Saúde.

O Governador em exercício Cláudio Castro se comprometeu a avaliar todas as demandas apresentadas pela prefeita.