O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, recebeu em seu gabinete, a visita do presidente da Agenersa – Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio, Tiago Mohamed.

O encontro aconteceu nesta terça-feira, dia 2, e ainda contou com a presença de Vladimir Paschoal de Macedo, membro do Conselho Diretor da Agência.

Na ocasião, foram abordadas medidas como a ampliação da rede de distribuição de água para os distritos, entre outros assuntos de interesse da população cabista.