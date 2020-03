Prefeito de Arraial do Cabo vai até as redes sociais falar sobre as praias cheias e promete manter rigor nas fiscalizações

Na tarde desta quarta-feira, dia 18, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, foi até as suas redes sociais se pronunciar sobre as praias da cidade estarem lotadas.

“Meus amigos e amigas, meus irmãos cabistas, cidadãos de bem de Arraial do Cabo. Nos últimos dias tenho sido irredutível na garantia da segurança de nossa população, implementando todas as medidas restritivas legais para que o avanço do coronavírus não chegue a nossa cidade. Desta forma, transformo minhas palavras em ação ao resguardar o maior patrimônio cabista: o nosso povo. Mas esta luta está apenas começando. Precisamos do apoio e participação de todos, de cada cidadão de bem que tem consciência e responsabilidade acerca da gravidade do momento que vivemos. Não vamos semear o pânico, o desespero, mas com serenidade precisamos garantir o sucesso das medidas protetivas em benefício do nosso povo. Estejam certos, vou manter o rigor, porque este é o papel do Executivo. Não é justo que enquanto as equipes trabalham ininterruptamente para a segurança da população, cidadãos que insistem em desrespeitar as orientações legais ponham em risco a saúde pública para garantir seus momentos de lazer. Quarentena não é sinônimo de férias! Ao mesmo tempo, invoco a todos uma corrente de orações. A misericórdia de Deus haverá de nos atender, mas precisamos fazer a nossa parte: a assepsia recomendada e o respeito às medidas de proteção orientadas pelas autoridades. Tudo vai passar, mas depende de nós. Eu confio plenamente na força do amor do povo cabista por sua terra. Vamos vencer este momento juntos”, disse.