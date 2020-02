Prefeito de Búzios se reúne com servidores da Saúde para traçar diretrizes

Nesta tarde de segunda-feira, dia 03, o Prefeito André Granado recebeu em seu gabinete, o Secretário de Saúde, Dr. Jorge, acompanhado de coordenadores e sub-secretários da Saúde de Búzios.

A reunião foi organizada para tratar das diretrizes estabelecidas no plano de governo, além de permitir a avaliação das ações realizadas desde Novembro de 2019.

A Saúde é um tema muito importante para o prefeito, que é médico e exerce a profissão em Búzios, há 30 anos. Nesta manhã, ele abriu a solenidade de reinauguração do Centro Materno Infantil e do Idoso, na Policlinica, enumerando todas as benfeitorias feitas no sistema de saúde da cidade.

“As coisas não brotaram, foram construídas com esforço e trabalho”, disse o prefeito André Granado.