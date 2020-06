Prefeito e Conselheiros aldeenses de Saúde visitam instalações do Hospital do Olho

O prefeito Cláudio Chumbinho e os conselheiros municipais de Saúde visitaram nesta segunda-feira (08), as futuras instalações do Hospital do Olho. O espaço, que ainda está em construção, abrigará uma unidade oftalmológica para atendimentos da rede particular e também será conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital será o primeiro especializado em oftalmologia em São Pedro da Aldeia e uma referência na Região dos Lagos.

Acompanhando de perto a construção, o prefeito Cláudio Chumbinho relembrou o processo para que a cidade pudesse se tornar a sede da nova unidade oftalmológica. O chefe do executivo destaca mais essa conquista para o município.

“Trouxemos os conselheiros municipais para que eles possam estar por dentro de como será a estrutura, do que será oferecido à população e de como está a evolução do trabalho. A instalação do Hospital do Olho fará parte de um legado que vamos deixar em São Pedro da Aldeia. As viagens dos nossos pacientes para a capital e as filas para atendimento oftalmológico nos mostraram o quanto a população aldeense precisava desse aporte em serviço de saúde. A construção desse hospital é uma satisfação, saber que poderemos oferecer um espaço com diversos procedimentos de qualidade é uma alegria”, destacou.

COMO SERÁ O HOSPITAL DO OLHO

O Hospital do Olho vai abranger todos os tipos de cirurgias oftalmológicas, como descolamento de retina, vitrectomia posterior, cirurgia refrativa à laser, cirurgias de catarata e exames para prescrição de óculos, bem como procedimentos mais complexos envolvendo problemas de retina, como estrabismo e glaucoma.

Segundo a secretária de Saúde, Francislene Casemiro, a oftalmologia ganha um grande reforço em sua rede de atendimentos. Atualmente, a especialidade é uma demanda de alta procura.

“O Hospital do Olho caracteriza mais uma oferta de saúde em São Pedro da Aldeia. Sabemos que a oftalmologia registra uma grande procura no Estado e também em todo país. Desejamos que o Hospital do Olho possa se tornar uma referência, contribuindo de forma complementar para nossa cidade e toda a Baixada Litorânea”, disse a secretária, que também acompanhou a visita.

Com tecnologia de ponta, a estrutura vai contar com consultórios, salas de exames e salas de centro cirúrgico, funcionando de segunda a sexta-feira. O espaço, que conta com 1.830m², ficará instalado na Rodovia RJ-140, km 03, número 120, no bairro Fluminense.