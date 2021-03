Prefeito Marcelo Magno participa de cerimónia de assinatura de convênio para obras em Arraial do Cabo, no DER

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, e o Secretário de Obras, Pedro Caju, participaram, nesta segunda-feira (8), da cerimónia de assinatura de novos convênios de cooperação entre o DER e municípios fluminenses para recuperar a infraestrutura logística do estado. A cerimônia ocorreu no gabinete do presidente do DER, no Rio, Luiz Roberto Pereira, com a presença do Secretário das Cidades, Uruan de Andrade.

Os acordos preveem para Arraial do Cabo, convênios para infraestrutura urbana que incluem obras de drenagem, calçamento e pavimentação. A contrapartida do DER será fornecer todos os materiais necessários para a execução dos projetos enviados pela Prefeitura.

Também participaram da cerimónia os deputados federais, Gutemberg Reis e Aureo Ribeiro, e o representante do Legislativo estadual, Rui Aguiar, chefe de gabinete do presidente da Alerj, André Ceciliano.