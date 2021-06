Prefeitura de Araruama abre processo seletivo para contratação temporária de motoristas para ônibus escolares

Atenção moradores de Araruama! A Prefeitura abriu processo seletivo para contratação temporária para motoristas categoria D, para dirigir ônibus escolares, e que moram no município.

São 9 vagas e é necessário comprovar experiência, aliás esse é um dos critérios para desempate durante a seleção dos candidatos.

Para se inscrever a pessoa precisa ter a partir de 18 anos e tendo em vista a pandemia da COVID-19, estão impedidos de participar todos os candidatos que são do grupo de risco, conforme classificação da OMS e Ministério da Saúde, devendo o candidato no ato de sua inscrição apresentar laudo médico para comprovar que não faz parte do grupo.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 03 a 04 de junho, por meio do site da Prefeitura.

Para ler o edital e saber como se inscrever acesse o link abaixo:

https://www.araruama.rj.gov.br/transparencia/galeria/transparenciaArquivos/62/arquivos_atos-2021-06-01-18-10-ae50051ec8f7ca8261d9f9fd3b0b3237.pdf