Prefeitura de Araruama faz a distribuição gratuita de máscaras para população carente

A Prefeitura de Araruama segue na luta contra o Coronavírus. Na última sexta-feira ,17, o município divulgou um decreto que obriga o uso de máscaras para todos que saírem às ruas, e também para aqueles que precisam pegar ônibus. Como muitas pessoas não tem condições de comprar o acessório de proteção, agentes da Guarda Municipal e da Defesa Civil, estão fazendo a entrega gratuita de máscaras à população mais carente.

A distribuição está sendo feita, por exemplo, nas filas de bancos ou mesmos nas ruas do centro da cidade.



Os acessórios estão sendo feitos por meio do projeto Casa Costura, que funciona assim: casas de costureiras são transformadas em núcleos para confecção de capotes e máscaras para a equipe municipal de saúde e também para a população que não tem condições de comprar.

A Prefeitura entra com o material de trabalho e remunera as costureiras, que por sua vez, são responsáveis pela mão de obra. Com isso, o município gera trabalho e renda nesse momento tão difícil causado pela pandemia do Coronavírus.