Prefeitura de Araruama prepara Escolas Municipais com protocolo de higienização para retorno das aulas

A Prefeitura de Araruama está com todas as Escolas Municipais do Ensino Fundamental Regular(6º ao 9º ano) e EJA preparadas para o retorno às aulas presenciais, a partir do dia 08, próxima segunda-feira.

Foram estabelecidas medidas protetivas e de higienização nessas unidades.

As escolas que contam com Ensino Fundamental nas modalidades Regular (6ºao 9º ano) e EJA (Educação de Jovens e Adultos) foram totalmente higienizadas.

Também foi feita a demarcação dos acentos e do distanciamento social.

Nas entradas das escolas foram disponibilizados displays de álcool em gel de pedal e tapetes higiênicos.

Nas entradas das salas de aula também foram disponibilizados dispensers de álcool em gel.

Todos os profissionais da Educação vão contar com protetores faciais.

Além disso, foi determinado que seja feita a aferição da temperatura, por meio de termômetros, em todos os estudantes e profissionais da Educação; e limpeza e desinfecção de todas as unidades escolares a cada troca de turno.