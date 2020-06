Prefeitura de Arraial do Cabo emite nota sobre acidente com sua ambulância em Cabo Frio

“A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, vem, por meio desta, esclarecer as informações acerca do acidente que aconteceu nesta segunda-feira (22) entre um veículo particular e uma das ambulâncias do Hospital Geral de Arraial do Cabo.







A ambulância levava uma paciente, cadastrada no NIR, para realizar um procedimento de ultrassonografia do abdômen em Cabo Frio quando foi surpreendida por um veículo que não escutou a sirene. No acidente, o veículo oficial da Prefeitura, com cinco pessoas a bordo, tombou.

O motorista, o maqueiro, a enfermeira, a paciente que estava sendo transportada e a mãe dela sofreram apenas escoriações leves e foram encaminhados ao HCE após o acidente. Todos passam bem e já foram liberados. O Departamento Jurídico da Secretaria de Saúde foi prontamente acionado para acompanhar. Foi realizada a perícia no local e um boletim de ocorrência, o resultado sairá em 03 dias. A Prefeitura seguirá acompanhando o caso”.