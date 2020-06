Prefeitura de Arraial do Cabo realiza ação de fiscalização em hospedarias

O PROCON de Arraial do Cabo e a Secretaria de Segurança Pública, através da Posturas, realizaram, na tarde de ontem (3), uma ação de fiscalização em hostels da cidade a fim de averiguar se os estabelecimentos estão cumprindo os decretos municipais de quarentena em prevenção a disseminação do coronavírus na cidade. Durante a operação, nenhuma irregularidade foi encontrada.

O Procon disponibiliza diversos canais para denúncias de irregularidades, dentre eles o whatsapp (22) 97403-6274. Basta o munícipe enviar uma foto do local e o endereço. As denúncias podem ser feitas também através da página oficial do órgão ou pelo telefone (22) 2622-1417, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, de forma anônima. Já a Secretaria de Segurança Pública atende as demandas através do 199.

Vale lembrar que durante o período de isolamento social decretado, todas as atividades turísticas estão SUSPENSAS, incluindo aluguel de casas para temporada, finais de semana e feriados, reservas em hotéis, hostels e similares, passeios (barco, bugre, etc), trilhas ecológicas, mergulhos, entre outros.

A Prefeitura de Arraial do Cabo segue avaliando diariamente a situação da saúde a níveis internacionais para a adoção de medidas preventivas contra o coronavírus. Os decretos buscam reduzir ao máximo a circulação de pessoas na cidade, ressalvando os serviços essenciais, para que não haja um surto da doença no município. Com cada um fazendo a sua parte, em breve vamos vencer o coronavírus e retomar a rotina.