Prefeitura de Cabo Frio firma convênio para reforma da Praça do bairro Jacaré

O prefeito, Dr. Adriano, assinou nesta quarta-feira (29) o convênio com a Caixa Econômica Federal para reforma da Praça Maria Nazaré, no bairro Jacaré. O investimento é proveniente do Governo Federal.

No encontro, o prefeito se reuniu com representantes da Caixa Econômica e com o secretário de Gestão Institucional, Eduardo Kaue Vattimo Salgado, o coordenador de Gestão Governamental, Felipe Simas de Lima.

Na ordem de R$ 385 mil, o projeto básico para reforma da praça foi aprovado pelo Ministério da Cidadania.

O próximo passo será a elaboração dos projetos executivos e as aprovações . Após essas ações , será feito o processo licitatório.

“A reforma da praça no bairro Jacaré é uma das portas de oportunidades para os jovens da nossa cidade. Um local para pratica de esporte e lazer. Trazer mais um centro para o município é oferecer mais saúde e qualidade de vida para a população. Essas ações demonstram o nosso objetivo em buscar cada vez mais investimentos para a cidade de Cabo Frio”, conclui prefeito Dr. Adriano Moreno.