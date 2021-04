Prefeitura de Iguaba Grande e população se unem para atender famílias em situação de vulnerabilidade

Prefeitura realiza licitação pública para compra de 3.500 cestas básicas

A semana inicia com duas ações marcantes para a população iguabense. Moradores que estão sendo vacinados e desejam participar da campanha ‘Iguaba Solidária’, podem doar um kilo de alimento não perecível, nos pontos de coleta distribuídos pela cidade. Paralelo a isso, a Prefeitura recebe hoje (19) empresários que concorrem a licitação para aquisição de 3.500 cestas básicas destinadas para atender famílias em estado de vulnerabilidade, que são assistidas pela SMASTR – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda.

As cestas básicas exigidas no processo de licitação deverão conter 16 itens alimentares e higiênicos, entre eles: açúcar, arroz branco, biscoito salgado, café, extrato de tomate, farinha de mandioca, feijão preto, fubá de milho, leite em pó integral, macarrão, óleo de soja, sal, além de sabonete, creme dental, papel higiênico e sabão em barra.

Já a arrecadação para a campanha ‘Iguaba Solidária’ é feita durante o período da vacinação, para quem quiser contribuir com alimentos não perecíveis nos seguintes pontos de coleta: Materno Infantil, Posto Médico da Estação, sede da SMASTR, além de todas as UBS’s. E para quem não levar o alimento durante a vacinação, o Centro de atendimento / Bolsa Família e a sede da secretaria de Assistência Social Trabalho e Renda também estarão recebendo as doações.

“O brasileiro é muito solidário, tem um coração enorme, e Iguaba é preocupada com as questões sociais. Através da campanha ‘Iguaba Solidária’ queremos oportunizar toda nossa população, e também empresários que quiserem contribuir. Ajudar faz muito bem e quando a gente consegue estender a mão ao próximo, cria-se energias para superar as dificuldades do dia a dia”, afirma o Prefeito Vantoil Martins.