Prefeitura de Saquarema inaugura Centro Administrativo

A Prefeitura de Saquarema inaugurou na última quarta-feira, dia 22, o Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa. A unidade, que já está em funcionamento na Avenida Saquarema, 4299 – Porto da Roça, reúne Secretarias e serviços essenciais em um só lugar.

O Centro Administrativo funciona de segunda a sexta-feira, das 09:00às 17:00 horas, com exceção do Café da Manhã do Trabalhador, que funciona entre 05:00 e 07:00 horas da manhã. O novo local tem o objetivo de facilitar o acesso do cidadão, otimizando o atendimento e trazendo conforto para a população e para os funcionários.

“O Centro Administrativo é mais um avanço para Saquarema. Aqui reunimos os principais serviços da Educação e do Desenvolvimento Social, além de órgãos importantes como o Ministério do Trabalho, DETRAN, Junta Militar, EMATER e INSS. Estou muito feliz em poder entregar essa obra que representa um salto de qualidade na prestação de serviço público em Saquarema”, declarou a Prefeita Manoela Peres.

No local, funcionam as Secretarias de Educação e Cultura e Desenvolvimento Social, bem como o Ministério do Trabalho; Junta Militar; INSS; Fundação Leão XIII; Café da Manhã do Trabalhador; Rio Card; Serviço Social Bolsa Família; EMATER; Coordenadoria de Proteção Básica e Especial; Coordenadoria de Conselhos; DETRAN; CREAS e PAB do Banco Santander.

A estrutura do Centro Administrativo é acessível, com rampas e banheiros projetados para acomodar pessoas com deficiência física. A Prefeitura de Saquarema ampliará mais ainda a prestação de serviços à população com a Central do Cidadão, obra que está sendo construída no centro de Bacaxá, dando rapidez e comodidade no atendimento.