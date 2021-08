Primeiro dia do retorno das aulas presenciais em Búzios acontece com protocolos

Nesta segunda-feira (16), a Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia, iniciou o retorno das aulas presenciais no município com os alunos do ciclo de alfabetização e os anos finais do Fundamental I, II e Média. A volta as aulas estão sendo de modo escalonado, com 50% dos alunos a cada semana.

A Secretária da Pasta, Carla Natália, e sua equipe acompanharam de perto este retorno, visitando as unidades escolares em funcionamento.

“Foi um dia de muita emoção, expectativas e alegria receber nossos alunos depois de tanto tempo em pandemia. Professores, alunos e toda a equipe de profissionais da educação estavam ansiosos, apreensivos e felizes com o retorno. Estamos com cuidados redobrados, seguindo todos os protocolos de segurança contra a COVID-19”, disse Carla Natália.

Neste primeiro momento os alunos permanecem nas unidades escolares por 3:30h e qualquer sintoma gripal, recomenda-se que permaneça em casa.