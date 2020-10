Projeto do CRAS Alecrim, em São Pedro da Aldeia, distribui mudas de plantas

Para celebrar a Primavera e promover a arborização do bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia, as famílias usuárias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Catharina Machado da Silva Borges estão recebendo, gratuitamente, mudas para plantio domiciliar. A unidade está distribuindo espécies de plantas ornamentais e de árvores frutíferas, como graviola, ameixa amarela, jaca, pitanga, manga e mamão, entre outras.

De acordo com a coordenadora do CRAS Alecrim, Andrea Cerbino, a iniciativa é fruto de uma parceria com o Horto Municipal, intermediada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. “Nosso objetivo é distribuir essas mudas aos usuários para que eles plantem em seus quintais, como forma de arborização do nosso território, deixando essa árvore ou arbusto como legado para gerações futuras. Desejamos que essa seja uma sementinha plantada em cada coração”, declara.

Até o momento, a distribuição de mudas já alcançou 25 famílias do bairro. Essa é a segunda edição do projeto, que teve início na Primavera de 2019 com as crianças e adolescentes participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Na ocasião, os jovens também plantaram mudas de flores na sede do CRAS Alecrim.