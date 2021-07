Projeto “O Canto do Pescador” começa nesta sexta-feira em Cabo Frio

Nesta sexta-feira (30) acontece em Cabo Frio a primeira edição do projeto “O Canto do Pescador”. O evento vai acontecer às margens do Canal do Itajuru, no trecho próximo ao Monumento ao Pescador, que foi inaugurado no último dia 29 de junho, data em que se celebra o padroeiro dos pescadores, São Pedro.

Realizado pela Prefeitura de Cabo Frio, o projeto “O Canto do Pescador” vai apresentar, a cada mês, algum artista da cidade. A atração musical da primeira sexta-feira será a cantora Ju Feliciano, a partir das 18h30.

Para divulgar o trabalho dos artesãos locais, também haverá exposição e venda de artesanato. O projeto homenageia ainda a cultura pesqueira e a figura do pescador cabo-friense.

“Nossa intenção é movimentar aquela área onde está instalado o Monumento ao Pescador. Sempre vemos turistas e moradores fazendo registros e fotos junto à estátua. Então, todo mês vamos ter uma atração ali, com boa música e também artesanato. É uma forma de valorizar o trabalho dos artistas e dos artesãos da nossa cidade”, disse o prefeito José Bonifácio.

A programação musical e a comercialização dos artesanatos vão seguir os protocolos de prevenção à Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial e o distanciamento seguro.