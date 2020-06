Quatro homens são presos por tentativa de homicídio em Cabo Frio neste domingo

No domingo, dia 21, após ter informações sobre a Dupla Tentativa de Homicídio no bairro Jacaré, em Cabo Frio, a equipe policial procedeu ao HCE e fez contato com uma das vítimas.

De acordo com a vítima, quatro elementos realizaram o ataque, tendo a certeza que dois elementos conhecidos teriam feito os disparos.

As equipes policiais começaram as buscas e após troca de informações capturou um dos indivíduos em Monte Alegre, que admitiu participação no Duplo Homicídio Tentado, entregando os outros três participantes.

A equipe encontrou outro indivíduo, onde o mesmo admitiu que estava fugindo em direção ao Complexo do Alemão. Logo após foi em busca de outros indivíduos, conseguindo encontrá-los com o material apreendido, onde confessaram tal participação no crime.

Os indivíduos foram conduzidos até 126• DP, onde todos ficaram presos em flagrante no artigo 121 combinado com artigo 14.

Material Apreendido

*570 Buchas de Maconha

* 4 aparelhos telefônicos