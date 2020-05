Reflexos da reabertura das Praias de Geribá e de Manguinhos, em Búzios

O primeiro dia após a publicação do decreto municipal nº 1.415/2020 (Boletim Oficial nº 1.074) emitido pelo prefeito André Granado, liberando a reabertura gradativa das praias de Geribá e de Manguinhos, foi um sábado de sol marcado pela intensa fiscalização das Secretarias do Meio Ambiente e da Segurança Pública Municipal e pelo engajamento da população em atender as novas medidas adotadas pela prefeitura.

Com o acesso às praias de Geribá e de Manguinhos liberado somente para a prática de atividades individuais (natação, mergulho, surfe, vela, canoa, stand-up paddle, corrida e caminhada), fiscais do Meio Ambiente e Guarda Vidas realizaram ações de conscientização junto aos banhistas sobre as medidas de segurança adotadas para a prevenção da COVID-19. Dentre elas, a obrigatoriedade do uso de máscaras para as atividades praticadas em terra, como corridas e caminhadas, além das orientações sobre as regras de manter o distanciamento entre as pessoas, evitar aglomerações e não permanecer parado.

Agentes da Guarda Marítima Ambiental (GMA) também realizaram a retirada de pessoas por conduta irregular, ao flagrar grupos promovendo churrascos e piqueniques, em praias onde o acesso está proibido.

Em caso de infração, denuncie: (22) 99730-4881.