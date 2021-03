Região da Praia Grande e no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, pega fogo

Guardas Ambientais da Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo agiram rápido e conseguiram controlar focos de incêndio na região da Rebeche, na Praia Grande e no Pontal do Atalaia. A ação ocorreu no último sábado (27) e contou com apoio do Inea.

A região faz parte do Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba e do Parque Estadual da Costa do Sol Anita Mureb, ambos criados a fim de proteger uma das últimas áreas remanescentes de restingas, lagoas costeiras e brejos ainda em bom estado de conservação.

A área serve de abrigo para inúmeras espécies de aves migratórias e hábitat de espécies vegetais endêmicas.