Renovação da matrícula da Escola de Artes de São Pedro da Aldeia será no começo de fevereiro

A Escola de Artes de São Pedro da Aldeia divulgou o período para a renovação de matrículas dos alunos já inscritos na unidade. Os pais e/ou responsáveis ou alunos maiores de idade devem comparecer nos dias 05, 06 ou 07 de fevereiro, das 8h às 17h, à sede da Escola, que funciona no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555, no bairro Nova São Pedro. No ato da rematrícula, será necessário apresentar a carteirinha do ano letivo de 2019, declaração escolar, comprovante de residência atualizado e foto 3×4. Para efetuar a renovação, o aluno deve ter obtido a frequência mínima de 75% no total de horas letivas do ano passado e não pode ter sido considerado desistente.

Para a temporada 2020, o cronograma de atividades da Escola de Artes vai incluir as tradicionais oficinas de dança, música e artes cênicas, voltadas para os públicos infantil ao adulto. Se houver vagas ociosas após a fase de rematrícula, um novo período de matrículas será aberto para a inscrição de novos alunos, em data ainda a ser divulgada pela direção da Escola. As aulas estão previstas para começar no mês de março.

Fundada há mais de 10 anos pela Prefeitura, a Escola de Artes funciona atualmente sob gestão da Secretaria Adjunta de Cultura. Desde a sua fundação, a unidade já formou, gratuitamente, milhares de crianças, jovens, adultos e idosos em diversas modalidades artísticas, proporcionando acesso à cultura e socialização, além de estimular o trabalho em equipe e o desenvolvimento das habilidades cognitivas, físicas e criativas dos alunos.