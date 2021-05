Representes de cinco cidades da região participam do 1º Encontro de Alinhamento

Buscando estreitar as relações e a comunicação entre os órgãos de segurança púbica, a Defesa Civil de Cabo Frio participou do 1º Encontro de Alinhamento, nesta terça, dia 25, visando a melhoria dos procedimentos preventivos e operacionais de Defesa Civil, realizado no quartel do 18º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM).

Representantes de cinco municípios participaram do encontro, que foi presidido pelo tenente-coronel Torres, comandante do 18º GBM.



Na ocasião, foi apresentado a todos o Projeto Previne.