São Pedro da Aldeia atrai novos empreendimentos

O município de São Pedro da Aldeia segue atraindo novos empreendimentos.

Em novo ciclo de reuniões com o construtor e representante Adalberto Câmara e sua equipe nesta terça-feira (26), o prefeito, Fábio do Pastel, voltou a analisar o projeto que prevê a implementação de novas empresas na cidade como a American Pet, Amigão, entre outras.

A área de cerca de 20 mil metros quadrados está localizada no bairro Nova São Pedro. O projeto irá promover mais de 200 empregos diretos. De acordo com o representante das empresas, Adalberto Câmara, a previsão de inauguração dos empreendimentos é para maio de 2022.

Foto: Robson Cruz/PMSPA

O prefeito, Fábio do Pastel, reforçou o pedido acordado em reuniões anteriores que ao menos 80% das vagas de emprego sejam preenchidas por trabalhadores da cidade. “Fico muito feliz por estar recebendo essa quantidade de empresas no município, especialmente com a garantia de mão de obra local, isso é de grande importância. Parabenizo os investidores por estarem buscando nosso município e adianto que a prefeitura prestará todo apoio para viabilizar as ações de implementação dos empreendimentos”.

Para o construtor e representante das empresas que chegam ao município, a escolha da cidade foi devido à abertura da prefeitura. “Escolhemos São Pedro da Aldeia para trazer nosso projeto por acreditarmos no município e na nova gestão de um prefeito empreendedor. É uma cidade que cresce cada vez mais e que está muito bem administrada. Temos a certeza que dará certo”, apontou Adalberto Câmara.

Foto: Robson Cruz/PMSPA

O vice-prefeito, Dr. Júlio Queiroz destacou o empenho do governo municipal em trazer novas vagas de emprego para a cidade. “São Pedro da Aldeia continua se destacando no rumo do desenvolvimento e isso tem atraído as empresas. Temos uma gestão competente e séria, com um prefeito que possui uma visão de multiplicação do emprego em nossa região. Isso é muito importante”, concluiu.

Também participaram do encontro o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e o chefe de gabinete Moisés Batista. Após a reunião, a equipe municipal realizou vistoria na área que está a pleno vapor para receber as empresas.